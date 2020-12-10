В Волгограде избрали председателя регионального отделения «Деловой России»

У волгоградского отделения «Деловой России» появился новый председатель. Им стал Роман Созаруков. В организации этот человек не новый. Он был исполняющим обязанности руководителя с мая этого года после ухода Юрия Чехова.

Кандидатуру Романа Созарукова поддержали большинстве членов волгоградской «Деловой России». Кстати, в 2005 году он уже избирался председателем совета Волгоградского регионального отделения организации. Отметим, в настоящее время 49-летний Роман Созаруков является председателем совета директоров группы компаний «Москва».

Сопредседателями регионального отделения «Деловой России» стали Андрей Куприков и Андрей Ващенко, а заместителем председателя – Дмитрий Федюшкин, сообщил в своем телеграм-канале бизнесмен и член общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин. В Совет «Деловой России» вошли более 20 человек.