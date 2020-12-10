В Волгограде и Камышине рекордный прирост коронавирусных больных

Коронавирус зарегистрировали в 22 районах области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 22 районах Волгоградской области, а также двух крупных городах зафиксировали прирост коронавирусных больных 10 декабря 2020 года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе региона. Больше всего новых случаев, как обычно, отмечается в самом Волгограде – 98 из 258 зараженных. В Камышине заболели 32 человека, в Волжском – на 31 инфицированного больше.

География распространения COVID-19 в Волгоградской области 10 декабря 2020 года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Что касается муниципалитетов, то пациентов прибавилось в Михайловском (+12), Еланском (+11), Котовском и Фроловском (по +10), Иловлинском (+8), Городищенском и Среднеахтубинском (по +8). Еще в 14 районах прирост менее значительный - от 1 до 3 человек.

За эти сутки ковид нашли у двух младенцев, 13 детей от 2 до 17 лет, у 20 человек в возрасте 18 до 29 лет. Наибольшее число зараженных – люди от 30 до 64 лет (более 160 человек). Также 59 зараженных среди пенсионеров старше 65 лет. Волгоградцев просят соблюдать масочный и перчаточный режимы, а также социальную дистанцию.