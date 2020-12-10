В Волгограде открывается каток на стадионе «Зенит»

Каток на "Зените" готовят к открытию. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде работает уже десяток ледовых катков, где дети и взрослые могут покататься на коньках и зарядиться бодростью и хорошим настроением. В понедельник, 14 декабря 2020, откроется ледовый каток и в Краснооктябрьском районе на стадионе «Зенит». Сейчас на площадке 30 на 60 метров заливают лед, идут последние приготовления перед открытием. Проката коньков в этом году не будет, зато стоимость входного билета – минимальная.

Каток на стадионе «Зенит» залили на площадке за трибунами, ближе к 95-й школе. Проход – через ворота у бывшего бассейна «Искра». Работать ледовая площадка будет каждый день с 10 утра до 22.00. На катке будут освещение и музыка, есть раздевалка и туалет. Если одновременно придет слишком много желающих покататься, выход на лед будут ограничивать. Но лимит большой - около ста человек.

- Стоимость детского билета – 65 рублей, взрослого – 70 рублей, есть еще и семейный билет – 110 рублей на взрослого с двумя детьми, - рассказывает директор СК «Зенит» Сергей Берендеев.

Вскоре откроются катки у ДК «Судоверфь» в Красноармейском районе и у ДК Петрова в Советском. В Кировском уже начал работать каток в парке у «Авангарда».

Где покататься на коньках в Волгограде и Волжском зимой 2020 - 2021 года (все катки, график, cтоимость, прокат).