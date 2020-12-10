Новый рекорд: за сутки области от коронавируса умерли 6 волгоградцев

6 умерших - это новый рекорд. Фото: Артем КИЛЬКИН

10 декабря 2020 года ИЦК сообщил о 6 летальных исходах от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Число погибших от COVID-19 возросло до 354 человек. При этом в оперштабе региона отчитались о пяти смертельных случаях: один, по всей вероятности, еще не вошел в местную статистику.

К сожалению, большая часть умерших – люди молодые или средних лет. 40-летний мужчина из Дубовки умер в ГУЗ «КБСМП №15» после самолечения дома и длительного лечения в больнице. 42-летняя жительница Котельниково скончалась в ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ». При этом женщина сразу обратилась за медицинской помощью, но ковид дал серьезные осложнения. Мужчина 54 лет сначала принимал лекарства дома, думал, что обычное ОРВИ, затем попал в ГУЗ «КБ №4», где его всеми силами пытались спасти, но не смогли.

От коронавируса в эти сутки умерли также волгоградцы 61 и 62 лет. Оба лечились самостоятельно, затем попали в госпитали. У всех зараженных была диагностирована двусторонняя пневмония, также имелись хронические заболевания сердца, эндокринной системы или органов дыхания.