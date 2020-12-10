В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели молодого врача-кардиолога

Фото: ВолгГМУ

36-летний доцент ВолгГМУ Владислав Стаценко, один из самых талантливых учеников умершего от ковида врача-реаниматолога Андрея Зубкова, ушел из жизни. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе университета.

Владислав начал карьеру сразу после окончания медунивера. Впоследствии он посвятил свою жизнь медицине, трудился в ВолгГМУ, а также кардиологом в железнодорожной больнице.

- У него был невероятный педагогический талант. Мы все, сотрудники кафедры и студенты очень любили, уважали и ценили нашего Владислава Игоревича. Он был высококлассным врачом, - говорит декан фармацевтического факультета, профессор кафедры Наталия Рогова.

Также свои соболезнования высказал ректор университета Владимир Шкарин. Добавим, что в обстоятельствах трагической гибели доцента разбираются сотрудники СУ СКР по Волгоградской области.