В Волгограде открыли мемориальную доску в память о Николае Максюте

Мемориальная доска появилась на доме №31 на улице Чуйкова Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде увековечили память о бывшем главе региона Николае Максюте. В центре города сегодня, 10 декабря, открыли мемориальную доску. Она появилась на фасаде дома №31 на улице Чуйкова, в котором жил экс-губернатор. На церемонии были глава Волгограда Виталий Лихачев, сын экс-губернатора Кирилл Максюта, а также члены семьи Николая Кирилловича и общественники. Напомним, увековечить память бывшего губернатора предложил нынешний глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Открыли мемориальную доску глава Волгограда Виталий Лихачев и Кирилл Максюта - сын экс-губернатора Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, Николай Максюта умер 1 ноября в одной из московских больниц. Незадолго перед смертью он переболел коронавирусом. А 8 октября экс-глава региона потерял свою супругу – Лидию Андреевну. Ее не стало после продолжительной болезни.

На открытие мемориальной доски пришло много людей. Все они несли цветы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Николай Максюта родился 26 мая 1947 года в селе Захаровка Кировоградской области. Он был губернатором Волгоградской области с 1997 по 2010 годы. Затем до 2014 года он был членом Совета Федерации. Похоронили Николая Кирилловича на кладбище в Красноармейском районе.