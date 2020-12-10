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В Волгограде открыли мемориальную доску в память о Николае Максюте

Она появилась на доме, в котором жил Николай Кириллович
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Мемориальная доска появилась на доме №31 на улице Чуйкова

Мемориальная доска появилась на доме №31 на улице Чуйкова

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде увековечили память о бывшем главе региона Николае Максюте. В центре города сегодня, 10 декабря, открыли мемориальную доску. Она появилась на фасаде дома №31 на улице Чуйкова, в котором жил экс-губернатор. На церемонии были глава Волгограда Виталий Лихачев, сын экс-губернатора Кирилл Максюта, а также члены семьи Николая Кирилловича и общественники. Напомним, увековечить память бывшего губернатора предложил нынешний глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Открыли мемориальную доску глава Волгограда Виталий Лихачев и Кирилл Максюта - сын экс-губернатора

Открыли мемориальную доску глава Волгограда Виталий Лихачев и Кирилл Максюта - сын экс-губернатора

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, Николай Максюта умер 1 ноября в одной из московских больниц. Незадолго перед смертью он переболел коронавирусом. А 8 октября экс-глава региона потерял свою супругу – Лидию Андреевну. Ее не стало после продолжительной болезни.

На открытие мемориальной доски пришло много людей. Все они несли цветы.

На открытие мемориальной доски пришло много людей. Все они несли цветы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Николай Максюта родился 26 мая 1947 года в селе Захаровка Кировоградской области. Он был губернатором Волгоградской области с 1997 по 2010 годы. Затем до 2014 года он был членом Совета Федерации. Похоронили Николая Кирилловича на кладбище в Красноармейском районе.