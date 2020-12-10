Под Волгоградом иномарка сбила лошадь

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Вдоль трасс нередко можно встретить прогуливающихся животных – коров, лошадей, овец. Водителям нужно быть предельно внимательным, чтобы на наехать на животных. Но без таких ДТП все равно не обходится. 9 декабря в Серафимовичском районе Волгоградской области ранним утром 56-летний водитель ехал на своем «Ford Focus». На трассе «Михайловка-Серафимович-Суровикино» он не справился с управлением и сбил прогуливающуюся на обочине лошадь. От удара машина выехала в кювет. Водитель и его 51-летний пассажир с травмами доставили в больницу, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. А вот бедное животное спасти было невозможно. Если найдут хозяев лошади, то их могут привлечь к ответственности. Ведь они должны следить, где пасутся их кони, коровы, бараны и верблюды.

В Волгограде продолжают попадать под колеса пешеходы. В среду утром в Красноармейском районе на улице Гремячинской 71-летний пенсионер решил перебежать дорогу в неположенном месте перед близко идущим авто. Ехавший 19-летний парень на «ВАЗ-21093» не успел притормозить и наехал на пешехода. С травмами мужчину увезла «скорая».