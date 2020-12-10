В Волгограде жильцы многоэтажки добились ремонта четырех неисправных лифтов

Жильцы МКД по улице Туркменской в Волгограде регулярно жаловались на неисправность четырех лифтов – двух пассажирских и двух грузовых. Подъемники выходили из строя, но так как дом был новый, никто не собирался их менять. Волгоградцы обращались в «Эксплуатационную службу», где им отказали по причине того, что гарантийный срок еще не окончен. Сам застройщик заверял, что лифты установили до того, как он пришел на объект, гарантии уже нет. Отвечать за чужие лифты он не собирался.

В итоге люди пошли в Роспотребнадзор. Сотрудники надзорного ведомства подготовили исковое заявление в суд.

- Дзержинский районный суд удовлетворил в полном объеме исковые требования Управления и обязал застройщика исчислять гарантийный срок в соответствии с требованиями законодательства, то есть с 2018 года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.