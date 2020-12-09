Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву продлили арест до марта

Михаил Музраев. Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

До 10 марта продлили арест бывшему главе волгоградского СУ СКР Михаилу Музраеву в Лефортовском районном суде Москвы. Об этом «КП-Волгоград» сообщил его адвокат Владимир Семенцов. По словам защитника экс-генерала, которого, напомним, обвиняют в причастности к громкому делу о «поджоге дома губернатора», им не дают ознакомиться со всеми томами уголовного дела.

- Мы даже не знаем, сколько томов уголовном деле, хотя нам были обязаны сообщить эту информацию и знакомить с томами согласно графику. Но нарушается вся система, - уверен защитник Музраева. – Мой подзащитный смог изложить свою позицию на допросах, которые длились почти неделю. Сейчас он чувствует себя хорошо, бодр, готов бороться.

Добавим, что Михаила Музраева обвиняют по статьям 205 УК РФ (пункт «а» часть 2) «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы» (часть 1) и 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия» (часть 1).