В волгоградском Главке назначен новый начальник участковых

В волгоградском Главке - кадровые изменения. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

9 декабря начальник волгоградского Главка подписал приказ о назначении на должность начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и ПДН полковника Константина Титовского. Известно, что полковник Титовский поступил на службу в ОВД еще в1994 года, то есть более четверти века посвятил любимому делу, добиваясь успехов.

- Начал должности бойца ОМОН, затем продолжил службу в подразделениях участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска. С 2009 года занимал руководящие должности в ОМВД по Среднеахтубинскому району, возглавлял отдел полиции №2, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Помимо этого, Константин Титовский имеет награды, также был отмечен на неоднократные командировки на Северный Кавказ. Добавим, что его предшественник стал заместителем министра МВД в Республике Коми.