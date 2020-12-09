Заболевшим ковидом и контактным в Волгограде пришлют СМС

Смс-информирование ввели санитарные врачи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионах уже давно призвали различные сервисы на борьбу с пандемией коронавируса. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области тоже запустило СМС информирование больных коронавирусом COVID-19 и тех, кто был с ними в контакте. Рассылают официальные уведомления от абонента «RPN_34».

- Лицо, контактировавшее с больным COVID-19, находится в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14-ти календарных дней со дня последнего контакта или до выздоровления, - подчеркивают ведомстве.

Сейчас карантинщиков в Волгоградской области около 12 тысяч человек. По истечению двухнедельного карантина они могут выйти на работу или учебу, да и просто из дома. Раньше для выписки им делали тест на коронавирус, сейчас его отменили для тех, у кого симптомы ковида так и не появились. Но обязательное наблюдение медиков и требование соблюдения изоляции остались.

- Отказ от изоляции и меднаблюдения, а также несоблюдение мер профилактики влечет административную ответственность, - напоминают санитарные врачи.

Напомним, по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, волгоградцам грозит штраф от 15 тысячи рублей, если же карантинщик заразит человека, который впоследствии умрет, сумма штрафа по части 3 той же статьи возрастает в десять раз. Предусмотрена и уголовная ответственность.