Под Волгоградом муж из-за развода едва не убил жену на глазах у дочери

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего фигуранта уголовного дела по статье «Покушение на убийство». В скором времени фигурант предстанет перед судьей: ему предстоит ответить за попытку убийства собственной супруги.

Из материалов дела известно, что пара постоянно ругалась, чаще всего поводом была ревность. В конце концов женщина не выдержала и сообщила о разводе. Вместо того, чтобы спокойно и законно разойтись, обиженный муж решился на убийство. Он выследил супругу с 8-летней дочерью, когда те возвращались из поликлиники.

- Вооружившись ножом, он без лишних разговоров на глазах малолетней он стал наносить удары по телу матери. Причинив ей проникающие ранения, злоумышленник скрылся, однако практически сразу же вернулся, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СКР по Волгоградской области.

Селянин хотел добить жертву, но на помощь подоспели очевидцы. Благодаря тому, что они встали на защиту потерпевшей и вызвали врачей, женщину удалось спасти.