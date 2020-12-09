Две женщины и трое мужчин умерли за сутки от коронавируса в Волгоградской области

За сутки снова пять жертв ковида. Фото: Юлия Данильченко

9 декабря 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил о пяти летальных случаях от COVID-19. Число жертв неумолимо растет каждый день: коронавирус унес жизни 353 человек.

Среди последних умерших 70-летняя жительница Волгограда: ее лечили в ГУЗ «КБ №4» от двусторонней пневмонии. Но слабое сердце не позволило врачам спасти ее. Жертвой ковида стал 55-летний мужчина из города-героя. Он пять дней лечился сам, затем попал в больницу, где стремительно скончался.

Еще три погибших – из районов Волгоградской области. Женщина 52 лет из Октябрьского пыталась побороть вирус самостоятельно, но на четвертый день ее в тяжелом состоянии госпитализировали в ГБУЗ «ВОКНД».

62-летний мужчина из Фролово после первых признаков недомогания попал в «Михайловскую ЦРБ», где умер от двусторонней пневмонии и осложнений. 55-летний житель Елани лечился в «КБСМП №15», но, несмотря на все старания врачей, его не спасли.