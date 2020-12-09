Волжанин требовал от коммерсанта взятку в размере 6 миллионов

Мужчине дали два года тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волжский городской суд вынес приговор 51-летнему мужчине за мошенничество в крупном размере. Изначально прокуратура требовала более суровое наказание – 5 лет колонии, но служитель Фемиды назначил 2 года колонии общего режима. Преступление касалось денег и налоговой проверки. Осужденный предложил одному коммерсанту услуги стоимостью 6 миллионов рублей.

- Он предложил через посредника директору данной организации решить вопрос о снижении суммы доначисленных налогов, подлежащих уплате в бюджет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Однако бизнесмен обратился к силовикам. Он сообщил, что 5 миллионов находятся в ячейке банка, полмиллиона волжанин получил в одном из магазинов, где его и повязали с поличным сотрудники УФСБ по Волгоградской области. Следователи СУ СКР сумели собрать достаточно доказательств вины мошенника.