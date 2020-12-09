В Волжском, Михайловке и Камышине почти поровну заболевших ковидом

Заболевших много во всех крупных городах, кроме Фролово. Фото: Артем КИЛЬКИН

Снова в Волгоградской области рекордное число новых заболевших коронавирусом за сутки – здоровье 261 человека подкосила коварная зараза. Из них 111 человек – жители Волгограда. А вот в Волжском, Михайловке и Камышине почти поровну заразившихся ковидом. Второй по величине город области прибавил к спискам пациентов 26 человек, Камышинский район – 21, а Михайловский – сразу 24. Не отстает и Котельниковский, где на сегодня 17 инфицированных с лабораторным подтверждением. И это не считая ковидных пневмоний, не подтвержденных тестами, их в разы больше. Всего же на 9 декабря 2020 заразившиеся коронавирусом распределены по 17 районам Волгоградской области.

География распространения коронавируса в Волгограсдкой области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, следом по количеству новых заразившихся ковидом идут близкие к областному центру Городищенский (+13), Иловлинский (+ 10), Ленинский (+7) и Светлоярский (+7) районы. Семь заболевших коронавирусом добавилось и в Жирновском районе, по четыре инфицированных в Быковском и Старополтавском. А вот в Среднеахтубинском, который еще несколько дней назад ставил рекорд за рекордом, на сегодня лишь трое заболевших. В Дубовке два ковид положительных за сутки, и в пяти районах по одному, в их числе Чернышковский, Котовский и Суровикинский, Еланский и Руднянский.

В целом динамика коронавируса в регионе идет по нарастающей, но со строго контролируемым приростом.