Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Волжском, Михайловке и Камышине почти поровну заболевших ковидом

На 9 декабря 2020 заразившиеся коронавирусом распределены по 17 районам Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Заболевших много во всех крупных городах, кроме Фролово.

Заболевших много во всех крупных городах, кроме Фролово.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Снова в Волгоградской области рекордное число новых заболевших коронавирусом за сутки – здоровье 261 человека подкосила коварная зараза. Из них 111 человек – жители Волгограда. А вот в Волжском, Михайловке и Камышине почти поровну заразившихся ковидом. Второй по величине город области прибавил к спискам пациентов 26 человек, Камышинский район – 21, а Михайловский – сразу 24. Не отстает и Котельниковский, где на сегодня 17 инфицированных с лабораторным подтверждением. И это не считая ковидных пневмоний, не подтвержденных тестами, их в разы больше. Всего же на 9 декабря 2020 заразившиеся коронавирусом распределены по 17 районам Волгоградской области.

География распространения коронавируса в Волгограсдкой области.

География распространения коронавируса в Волгограсдкой области.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе, следом по количеству новых заразившихся ковидом идут близкие к областному центру Городищенский (+13), Иловлинский (+ 10), Ленинский (+7) и Светлоярский (+7) районы. Семь заболевших коронавирусом добавилось и в Жирновском районе, по четыре инфицированных в Быковском и Старополтавском. А вот в Среднеахтубинском, который еще несколько дней назад ставил рекорд за рекордом, на сегодня лишь трое заболевших. В Дубовке два ковид положительных за сутки, и в пяти районах по одному, в их числе Чернышковский, Котовский и Суровикинский, Еланский и Руднянский.

В целом динамика коронавируса в регионе идет по нарастающей, но со строго контролируемым приростом.

Распространение коронавируса в мире