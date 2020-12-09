Сдали родственники: в Волгограде поймали 17-летнего подозреваемого в разбойном нападении

17-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в разбойном нападении 7 декабря в лесополосе Кировского района, задержали. В тот день несовершеннолетний с двумя сообщниками избил и ограбил волгоградцев 18, 22 и 23-х лет. Молодой нападавший даже заставил одну из своих жертв поехать в банкомат и снять средства с карточки, но машину остановили полицейские. Тогда юноше удалось скрыться с места преступления, а его друзей поймали позже в кафе.

- Помощь в поимке оказали и его родственники, сообщившие о том, где может скрываться подросток. В настоящее время он задержан и уже допрошен в качестве подозреваемого, дав признательные показания, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Молодому человеку грозит приличный срок за нападение. А пока идет расследование, он рискует оказаться в изоляторе: следователи уже ходатайствуют заключении под стражу всех подозреваемых.