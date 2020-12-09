Остался зимовать: под Волгоградом ищут травмированного белого лебедя

Птица осталась зимовать в одном из водоемов Дубовского района Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 декабря житель Дубовского района Волгоградской области заметил в одном из водоемов белого лебедя. Он одиноко плавал по незамерзшей воде. Молодой человек пытался привлечь внимание птицы, но та не реагировала на шум и тогда парень вызвал спасателей, чтобы те поймали птицу. Бригада приехала лишь к вечеру – на воде к этому времени появилась тонкая корочка льда.

- Возможности использовать лодку уже не было. Птица тяжело поднялась на крыло и полетела. По полету было видно, что, скорее всего, лебедь травмирован. Зимой шанс на выживание минимальный, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры группы «Птичий остров».

Они готовы приютить лебедя у себя, пока тот не подлечится. Известны случаи, когда эти изящные птицы оставались зимовать в местах, где есть незамерзшая вода.

- Просим местных жителей и всех заинтересованных и неравнодушных сообщить любую информацию по местонахождению птицы (контакт для связи – 89377240025), - обратились к волгоградцам волонтеры.