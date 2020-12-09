В Александровском саду ставят новогоднюю елку

В сквере будет стоять 12-метровая елка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Власти Волгограда пока не определились, где будет главная городская елка. Их в центре города уже три. Одна - в пойме Царицы, там же устроят в новогоднюю ночь фейерверк и будут транслировать бой курантов и поздравление президента. Вторая – на Центральной набережной. Еще одну, поменьше, сегодня ставят в Александровском саду. На парковой территории у строящегося собора Александра Невского будет радовать волгоградцев новогоднее дерево высотой 12 метров. Оно будет светиться в темноте даже без гирлянд - на еловых ветках закреплены светодиоды золотистого цвета. Макушку по традиции увенчает красная звезда.

- Муниципальное предприятие уже установило каркас, а сегодня на него начнут крепить ветки, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Кстати, в прошлом году эта елка украшала Аллею Героев, а этом получила новое «место прописки». Елка с площади Павших Борцов тоже переехала. Елочки уже появились и в районах – у «торгушки» в Ворошиловском, у 7-й больницы в Советском, в Дзержинском украсили гирляндами живые ели на Самарском разъезде, в парке «Семейном» и в парке Героев-летчиков», по традиции нарядят елочку, растущую у ДК Гагарина. Новые елки установят в Кировском и на Красном. Всего в этом году в Волгограде будет порядка тридцати празднично украшенных деревьев.