Напавший с монтировкой на полицейского волгоградец попросился домой

Левон Оганесян останется под арестом. Фото: соцсети

Арест до 23 января напавший на полицейского с монтировкой 35-летний Левон Оганесян посчитал слишком строгой мерой пресечения. Его адвокат обжаловал постановление Дзержинского суда и просил избрать в отношении своего подзащитного более мягкую меру пресечения. Но Волгоградский областной суд в удовлетворении апелляционной жалобы отказал. Ближайшие полтора месяца преступник проведет в СИЗО

Напомним, 35-летний Левон Оганесян напал с железным прутом на сотрудника ДПС и четыре раза ударил его по голове. ЧП произошло на улице Ангарской 21 ноября. Гаишники заметили красный "БМВ" Оганесяна с устаревшими транзитными номерами и потребовали остановиться, но тот попытался скрыться от полицейских. А когда те его догнали, вышел из салона и сразу же набросился на полицейского. Второй гаишник выстрелил сначала в воздух, а затем в ногу нападавшего. Первые дни после этого Оганесян провел под охраной в больнице, после чело его арестовали.