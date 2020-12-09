Дверь в библиотеке Александровского сада разбилась от ветра

Разбитую библиотеку обнаружили дворники, которые пришли рано утром убраться в саду. Фото администрации Волгограда.

В ночь с 5 на 6 декабря в новом Александровском сквере в центре Волгограда вдребезги оказалась разбита стеклянная дверь уличной библиотеки буккроссинга. Последствия ЧП обнаружили утром пришедшие на уборку дворники. Директор МБУ «Волгоградзеленхоз» сразу написал заявление в полицию. Происшествие сразу же поспешили списать на вандалов, которые уже не раз громили новые парки и скверы. Но, как показала проверка полицейских, в этот раз вандалы не виноваты и они тут совсем не при чем.

Сотрудники отдела полиции осмотрели место происшествия, опросили люедй, которые в тот момент были рядом и изучили записи камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

- Умышленных противоправных действий каких-либо лиц не установлено, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России. - От порыва ветра дверь распахнулась и разбилась. Момент попал на видео.