В Волгограде выбрали подрядчиков на ремонт 13 дорог в 2021 году

Дорожники приступят к работе ранней весной, как только позволит погода. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде еще осенью сделали десяток дорог, которые должны были по плану отремонтировать в 2021 году. Работы уже подходят к концу. Тем временем власти определили подрядчиков, которые первыми выйдут работать на улицы областного центра весной. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, по итогам электронных аукционов первые 13 улиц в 2021 году отремонтируют местные компании – «Астрол-ДСК» и ООО «Универсал». Им предстоит уложить новенький асфальт на 13 километрах дорог.

Компания «Астрол-ДСК» будет ремонтировать дороги в северных районах на улицах Демьяна Бедного, Дружбы Народов, Дежнева и набережной Волжской Флотилии. Этот же подрядчик обновит улицу Моторную в поселке Гумрак, а также Нильскую и Тургенева в Дзержинском районе. Компания уже не первый год работает в Волгограде. Именно она делала дороги на Глазкова, Двинской, Скосырева и других улицах областного центра.

Работать в южных районах будет ООО «Универсал», которая тоже отметилась на фронте дорожных работ в Волгограде – подрядчик ремонтировал улицу Мачтозаводскую, проспект Героев Сталинграда и другие улицы города. А в следующем году ему предстоит обновить асфальт на улице Федотова в Кировском и на улицах Тельмана, Минской, Лазоревой (местный проезд), Куйбышева и проспекте Канатчиков в Красноармейском. К работе приступят весной, как только потеплеет.