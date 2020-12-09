В Волгограде молодой водитель ВАЗа сбил пенсионерку

На дорогах Волжского пострадали два пешехода. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Три ДТП с участием пешеходов произошло за минувшие сутки на дорогах Волгограда и Волжского. Утром на улице Джаныбековской в Дзержинском районе молодой водитель за рулем «ВАЗ-2115» сбил на пешеходном переходе 62-летнюю женщину. Момент ДТП попал на видео с камеры наблюдения. На кадрах видно, как легковушка поворачивает налево на проспект Жукова не пропускает идущего на зеленый сигнал светофора пешехода и сбивает пенсионерку. 22-летний парень и его пассажиры тут же выбежали из автомобиля и оказали первую помощь. С места ДТП женщину увезли в больницу.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в Волжском после ДТП в больнице с множественными травмами оказалась 12-летняя школьница. В третьем часу дня она переходила дорогу на проспекте Космонавтов по регулируемому переходу. Девочку-подростка сбила 37-летняя женщина-водитель на «Киа Серато».

А вечером на улице Карбышева 32-летний водитель на «ВАЗ-21124» наехал на 54-летнюю женщину, которая также шла по «зебре». После легковушка столкнулась еще и с микроавтобусом «Форд Транзит». В больнице оказалась женщина-пешеход.