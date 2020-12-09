Появилось видео смертельного ДТП в центре Волгограда

ДТП случилось у бывшего метизного завода. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельное ДТП, которое произошло вечером во вторник 8 декабря 2020 года в Центральном районе Волгограда, попало на видео камер наблюдения. На проспекте Ленина неподалеку от стадиона столкнулись «ВАЗ-2115» и «Киа Рио». В этой аварии 34-летний водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП.

В региональном главке МВД корреспонденту «КП-Волгоград» сообщили подробности смертельного ДТП. По предварительным данным, вечером 34-летний водитель за рулем «ВАЗ-2115» выезжал на главную городскую магистраль со двора дома №72б по проспекту Ленина. Мужчина нарушил правила дорожного движения при повороте налево в сторону улицы Глазкова.

В результате столкновения оба автомобиля разбиты в хлам. 26-летний водитель иномарки в аварии практически не пострадал. А водителю ВАЗа это стоило жизни.