В Волжском открылись ледовые катки

В Волжском заливают еще несколько катков. Фото: администрация Волжского

Волжский во всю готовится к Новому году, а на этой неделе во втором по величине городе Волгоградской области открылись первые ледовые катки. В этом году планируют залить лед на десятке открытых площадок. Уже готовы принять любителей покататься на коньках три из них – в парке «Гидростроитель» и на площади Труда 4/1 (автошкола «ВОА»), а также во дворе на Карбышева, 103 - в 26 микрорайоне.

В парке «Гидростроитель» каток будет работать с 10 утра до 10 вечера. Покататься со своими коньками без ограничений по времени здесь стоит 100 рублей для взрослых, 50 – для детей до 10 лет. А взять коньки в аренду можно за 100 – 150 рублей в час.

Как сообщили в мэрии Волжского, с 11 декабря откроется каток клуба физической подготовки «Космос», здесь будут столь же демократичные цены. С 12 декабря готовят к открытию бесплатный каток у ФОКа «Русь» и каток у ФОКа «Авангард», где можно будет покататься за 50 – 100 рублей при наличии своих коньков.

В последней декаде декабря 2020 откроется каток парке «Волжский» и впервые зальют бесплатный каток в поселке Краснооктябрьский у ФОКа «Восход». Будет больше и бесплатных катков во дворах.