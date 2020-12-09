Нарушения нашли в столовой лицея Волгограда, где массово заболели дети

Пищеблок пока закрыт. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В лицее №11 Волгограда, где массово заболели дети, Роспотребнадзор нашел нарушения. Сотрудники ведомства направили в суд протокол о временном запрете деятельности в отношении оператора школьного питания ООО «Виво Маркет».

- Версия о некачественной продукции, поставляемой в школу в рамках обеспечения горячего питания, в ходе проверки полностью исключена, - прокомментировали ситуацию в ООО «Виво маркет».

Что касается найденных санитарными врачами нарушений, то в их числе отслоившаяся на стене штукатурка и треснувшая кафельная плитка на полу. На качество питания они влияют, подчеркивают в компании.

Напомним, 22 лицеиста одновременно пожаловались на недомогание. По результатам лабораторных исследований у семи заболевших детей из волгоградского лицея №11 и повара обнаружили норовирус. Роспотребнадзор взял под наблюдение всех, кто контактировал с 9 заболевшими детьми. В самом лицее прошла дезинфекция. Столовая закрыта до решения суда.