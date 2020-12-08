В Волгограде столкнулись ВАЗ и иномарка: водитель погиб

Автомобили столкнулись неподалеку от стадиона. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельная авария случилась в центре Волгограда поздним вечером 8 декабря 2020 на проспекте Ленина. Напротив бывшего метизного завода неподалеку от стадиона «Волгоград Арена» в десятом часу вечера столкнулись ВАЗ-2115 и «Киа». Автомобили получили сильные повреждения. От удара у иномарки полностью вынесло переднюю часть. У «пятнадцатой» сильно поврежден зад. Не обошлось без жертв. Водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы и погиб на месте ДТП. Что именно произошло, предстоит установить полицейским, которые сейчас работают на месте аварии. Движение по Первой продольной магистрали в сторону центра затруднено.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

У ВАЗа сильно повреждена задняя часть. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП, - сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Информация уточняется и обновляется.