Суд признал, что рабочий «Красного Октября» получил производственную травму не по своей вине

Суд встал на сторону трудинспекции. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Краснооктябрьский суд Волгограда рассмотрел спор между заводом «Красный Октябрь» и Гострудинспекцией. Речь идет о ЧП, которое произошло на предприятии в августе 2020 года. Электрогазосварщик упал в открытый технологический люк и получил тяжелые травмы. После расследования комиссия составила акт о несчастном случае на производстве. Но мнения ее участников разошлись.

- Представитель работодателя и ФСС настаивали на том, что пострадавший входит в число лиц, по вине которых произошел несчастный случай. Однако представители Гострудинспекции и Облсовпрофа не согласились с данным выводом и подписали акт с особым мнением, в котором указали, что степень вины пострадавшего электрогазосварщика не установлена, - сообщили «КП-Волгоград» в областном суде.

В итоге после дополнительного расследования рабочего признали невиновным в произошедшем несчастном случае, а предприятию выдали предписание с требованием составить новый акт. Именно это требование и пытался оспорить в суде «Красный Октябрь».

Решение суда пока не вступило в законную силу. В случае, если будет установлено, что в производственной травме виноват работодатель, пострадавший получит право на компенсацию морального и физического ущерба. А если электрогазосварщик долго или вообще не сможет работать, он получит право на ежемесячное пособие.