9 декабря отключат свет в трех районах Волгограда

Свет отключат в отдельных кварталах трех районов. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Хотя на улице уже самая настоящая зима, а световой день сократился до минимума, в Волгограде продолжаются ремонт электрооборудования и работы на воздушных сетях. А значит, в среду настанет очередь еще тысяч волгоградцев превратиться в коммунальных страдальцев из-за плановых отключений электричества. Согласно опубликованному графику, 9 декабря 2020 без света останутся жители трех районов Волгограда – Советского, Кировского и Центрального. Если в центре затронет всего пару домов, то в Кировском уже пять улиц, а больше всего пострадавших будет в Советском районе. Учитывая, что отключения продлятся в основном до пяти вечера, волгоградцам придется провести часть дня при свечах.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Россети Юг - Волгоград», в центре Волгограда 9 декабря 2020 оставят без света с 9 до 17 часов два дома - №1а и 1б (общежитие) на улице Скосырева. В Кировском отключения пройдут в два этапа. С 9 до 12 часов обесточат дома на улицах Писемского, №18 и 20; Шумилова, №17, 23 и 23а. А с 9 до 17.00 не будет света в частнике по адресам: улицы Шаблиевская, №14-44, 23-67, 67а и 67б; Кременская, №22-58 и 21-55; Саши Чекалина, дом №52а.

И в Советском районе в среду коммунальными страдальцами с 10 до 15 часов станут жители улиц Волгоградской - дома №2-18, 1-11, 23; Горнополянской - дома №2-22, 1-17; Лямина - дома №1-31,2-12. И с 9 утра до 17.00 не будет света на улицах: Абрикосовая; Сосновая, Центральная; Песчаная, а также на Академической, 2-6, 16 - 20; Астраханской, 1-13, 4 и 6; Институтской, №1, 3, 2, 4, 4А, 8 - 10; Запрудной, №3, 5, 7А и 7Б, 11, 15 и 15А; Калмыцкой, №1, 5, 11, 7, 2-8; Курской, №1-3; Московской, №1-11, 2-6; улице Новостроек, 3-9 и 8; Производственной, №7; Окружной, №1, 3; Одесской, №1-9 и 2-10.