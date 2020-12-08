Волгоград, Волжский и Михайловка бьют рекорды по приросту коронавирусных больных

По числу заболевших лидирует Волгоград. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 декабря 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил об очередном рекордном приросте коронавирусных больных за сутки – ковидом заразились еще 255 жителей региона. По числу заболевших лидирует Волгоград – плюс 87 пациентов, затем Волжский – 31 инфицированный, в Михайловке сразу 26 человек получили положительный тест на вирус.

Также COVID-19 зарегистрировали еще в 24 районах области: в Камышине +20, в Светлоярском районе +12, Котельниковском +11, Фроловском +8, Городищенском +7, Кумылженском, Ленинском, Среднеахтубинском по +6 заболевших, Урюпинском +5, Николаевском и Палласовском по +4 зараженных новым вирусом. В остальных муниципалитетах от 1 до 3-х.

Отметим, что среди вновь поступивших пациентов один младенец, еще 16 детей, 20 молодых людей до 29 лет, 88 волгоградцев в возрасте от 30 до 49 лет, 71 человек - от 50 до 64 лет, и старше 65-ти еще 59 заболевших жителей области.