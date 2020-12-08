Следователи Волгограда объявили в розыск 17-летнего участника разбойного нападения в лесополосе

Инцидент произошел 7 декабря в лесополосе недалеко от улицы Санаторной в Кировском районе Волгограда: неизвестные избили и ограбили парней 18, 22 и 23 лет. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, один из нападавших находится в розыске.

Известно, что потерпевшие в тот вечер отдыхали в своей машине, внезапно к ним подъехала «шестерка», из которой вышли три юноши – 16,17 и 18 лет, вооруженные кастетами. Они отобрали все вещи, представляющие ценность, а владельца иномарки 17-летний бандит заставил ехать в отделение банка и снять все средства, но машину остановили полицейские.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

- 17-летнему ранее судимому Никите Петрову удалось скрыться, выбежав из салона автомобиля после его остановки, в связи с чем он объявлен в розыск, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Двоих участников нападения полицейские задержали в кафе. Силовики просят помощи в поимке Петрова: на вид ему 16-18 лет, он высокий со светлыми волосами и глазами. На нем была черная куртка и кроссовки, защитная маска.

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