Полицейские Волгоградской области помогли двум дальнобойщикам, застрявшим на трассе

На фото: инспекторы отдельного батальона ДПС Евгений Костычев и Олег Бауер. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

За последние сутки сотрудники ГИБДД помогли двум дальнобойщикам, застрявшим на трассах Волгоградской области из-за поломок. У 54-летнего водителя тягача «Вольво» на 197 километре магистрали «Волгоград-Каменск-Шахтинский» порвался ремень генератора и сломался компрессор. Он всю ночь провел в машине, помощь пришла неожиданного от патрульных Евгения Костычева и Олега Бауера.

- Полицейские в салоне патрульного автомобиля напоили мужчину горячим чаем, а после съездили в магазин автозапчастей, где приобрели все необходимое для ремонта грузовика, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

На фото: старшие инспектора отдельного батальона ДПС Дмитрий Городничий и Андрей Сергеев. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Второй грузовик сломался по пути в Ростов в Дубовском районе. Старшие инспектора Дмитрий Городничий и Андрей Сергеев купили в автосалоне нужные детали. Оба дальнобойщика продолжили свой путь к месту назначения, не забыв позвонить на горячую линию Главка со словами благодарности в адрес своих спасителей.