За сутки из-за коронавируса умерли три мужчины и женщина из Волгограда

Всего число жертв от коронавируса достигло 343 человека с момента начала пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН

8 декабря 2020 года оперативный штаб Волгоградской области сообщил «КП-Волгоград» о 4 смертельных случаях от COVID-19. Всего число жертв от коронавируса достигло 343 человека с момента начала пандемии.

Известно, что все умершие проживали и заболели вирусом в Волгограде. 51-летний мужчина лечился сначала дома, затем в ГБУЗ «ВОКПБ №2». 57-летний волгоградец некоторое время также принимал лекарства самостоятельно, уже в тяжелом состоянии его госпитализировали в ГУЗ «КБСМП №15» с двусторонней пневмонией. Еще один погибший, мужчина 61 года, поначалу проходил лечение амбулаторно, спустя несколько дней его положили в «ВОКПБ №2». 61-летняя волгоградка сразу же обратилась к врачам и лечилась в ГУЗ «Больница №22».

У всех диагностировали серьезное поражение легких, а также у некоторых пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной и мочевыделительной системы.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением - обращайтесь за помощью к врачам, - напомнили в оперштабе.