Волжанин с сообщниками угнал 14 люксовых иномарок стоимостью более 30 миллионов

39-летний житель Волжского по решению городского суда получил 7 лет колонии особого режима за угон в составе банды 14 люксовых иномарок «Toyota» и «Lexus» на территории нескольких регионов. Мужчины совершали преступления с 2016 по 2018 года, у них было специальное оборудование и система блокировки местоположения украденных машин.

- После взлома сигнализаций похищенные автомобили перегонялись фигурантом уголовного дела в арендованные гаражные боксы, где производились изменения идентификационных признаков и затем машины продавались, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Стоимость угнанных иномарок превысила 30 миллионов рублей. Также силовики предотвратили похищение еще 5 иномарок стоимостью 12 миллионов. Сотрудникам полиции удалось отыскать и вернуть владельцам 11 автомобилей. Остальные фигуранты уголовного дела ждут судов.