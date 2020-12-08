Вспышка в волгоградском лицее №11: стало известно, чем заразились два госпитализированных ученика

В лицее проводят обработку всех помещений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Массовое заражение учащихся лицея №11 в Ворошиловском районе Волгограда произошло 4 декабря, а уже сегодня стала известна причина заболевания 2 из 22 детей, которых положили в больницу – норовирус. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе облздрава. Оба школьника находятся под контролем врачей, а сама ситуация – под контролем Роспотребнадзора.

Напомним, лицей закрыли на два дня – 7 и 8 декабря – для проведения обработки всего здания. Ведь способов заражения норовирусом немало: от плохо вымытых рук до воздушно-капельного пути. Как и где точно учащиеся подхватили заразный микроб – еще предстоит выяснить экспертам.

- Распространение микробов происходит прямым контактным путем при общении с больным и фекально-оральным путем при употреблении инфицированной еды или воды. Заболеваемость гастроэнтеритом норовирусной этиологии повышается в осенне-зимний период, - рассказали в ведомстве.

Кстати, по частоте заболеваемости норовирус уступает лишь банальной простуде.