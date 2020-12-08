Как оформят выходной день 31 декабря 2020 года в Волгограде и области

Волгоградцам дали выходной день 31 декабря, чтобы подготовиться к празднику и поберечь здоровье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 декабря губернатор Волгоградской области подписал постановление «Об установлении выходного дня 31 декабря 2020 года». Одна из самых приятных новостей среди массы информации о коронавирусе: волгоградцы получили целый день для подготовки к празднику. Но, учитывая, что это четверг, то есть обычно рабочий день, многим интересно, как его оформят. Особенно тем, кто работает на частных лиц.

В постановлении говорится, что все государственные и муниципальные служащие уйдут на законный выходной согласно правовому акту, который составит руководитель того или иного ведомства, учреждения (или примет «иные необходимые меры», но все по закону).

Что касается юридических лиц и ИП, им также рекомендуют составить подобный документ и создать для своих работников условия, не противоречащие Трудовому кодексу РФ. Документ считается официальным с момента его публикации.