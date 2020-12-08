В Волгограде полностью отремонтировали парк Гагарина

Так будет выглядеть парк летом: большие пространства и много зелени.

Двухэтапное восстановление старейшего в Волгограде парка Гагарина в Краснооктябрьском районе завершилось: подрядчик, согласно проекту, провел полную реконструкцию. Не обошлось без неприятных моментов: в конце прошлого года экспертная комиссия нашла недостатки – обсыпалась облицовка. Все устранили, сейчас к работам нет серьезных нареканий.

Напомним, на первом этапе полностью обновили тротуарную плитку, аллею, выделив места для спортивных игр, а также поставили воркаут-площадку. В этом году восстановили дорожки для пешеходов, озеленили территорию, высадив более четырех тысяч деревьев и кустарников.

А всего пару лет назад парк переживал не лучшие времена. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Тут также обновлена парковая мебель вместе с малыми архитектурными формами на детской площадке. Установлено более 100 ландшафтных светильников и более 50 светодиодных фонарей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Как и в Комсомольском саду, отдыхающие будут гулять под звуки музыки. Горожане уже могут оценить излюбленное место отдыха.