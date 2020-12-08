На юге Волгограда дотла сгорел автобус

За сутки пожарные спасали 4 транспортных средства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 8 декабря в Красноармейском районе Волгограда вспыхнул автобус. Пламя стало покрывать транспорт в четвертом часу. В 3.31 сообщение о возгорании на улице Героев Сталинграда поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 3.31. на место оперативно выехали огнеборцы, которые потушили пламя менее, чем за 15 минут. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России, на площади 12 квадратных метров горел автобус «Asia Cosmos». Год его выпуска еще предстоит определить. Восстановлению транспорт не подлежит. Но главное, что пострадавших и погибших нет. А причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической проводки.

Еще в Волгоградской области за минувшие сутки сгорели 3 легковых авто. В поселке Верхний Балыклей Быковского района пламя уничтожило «ВАЗ-2105». По предварительной версии, у машины была неисправность систем и механизмов. В Новоаннинском пожарные также тушили «пятерку», у которой замкнула проводка. По этой же причине в Михайловке вечером понедельника сгорел минивэн «Opel Vivaro». Во всех случаях спасатели быстро совладали с огнем. Но автомобили вряд ли можно отремонтировать.