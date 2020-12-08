Под Волгоградом пенсионер погиб в аварии

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Аварии с трагичным исходом на дорогах Волгоградской области не прекращаются. Накануне днем, 7 декабря, в Калачевском районе 66-летний водитель за рулем «Chevrolet Niva» ехал по грунтовой дороге в сторону Волго-Донского судоходного канала. По неизвестной причине пенсионер вдруг не справился с управлением, машина влетела в опору линии электропередачи, а затем перевернулась. Водитель получил тяжелые травмы и скончался еще до приезда медиков, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В другом ДТП в Калачевском районе пострадали 2 человека. Автомобиль «Renault Sandero», за рулем которого была 25-летняя девушка, на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» съехал с проезжей части и опрокинулся. Автоледи и 30-летняя пассажирка иномарки оказались на больничных койках.

На магистрали «Иловатка – Николаевск» в Старополтавском районе на перекрестке равнозначных дорог не разъехались 2 отечественных автомобиля. 59-летний мужчина, управляя грузовой «Газелью», не пропустил «ВАЗ-21101». От жесткого столкновения травмы получил 30-летний водитель «десятки». Его увезли в медучреждение.