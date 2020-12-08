Волгоградстат подсчитал, сколько тратят волгоградцы на кастрюлю борща с говядиной

А сколько вы тратите на кастрюльку борща? Фото: Тимур ХАНОВ

Пожалуй, борщ – самое популярное блюдо в любой период года, но особенно его любят зимой, ведь он сытный, питательный и полезный. Специалисты Волгоградстата посчитали, во сколько обойдется трехлитровая кастрюлька наваристого борща волгоградским хозяйкам по ноябрьским ценам.

Если взять традиционный рецепт, то цена будет колебаться от 200 до 280 рублей. В состав блюда входят 500-700 грамм говядины (кило стоит 329,13 рублей), 300 грамм капусты (кило – 16,40 рублей), столько же картошки (24,21 рубля за кило), по 200 грамм моркови и свеклы (24,15 и 26,99 рублей за кило), 100 грамм лука (18,82 стоит килограмм). Помимо этого, для обжарки потребуется немного подсолнечного масла, чеснок, пару ложек томатной пасты, соль и сахар по вкусу.

Источник: Волгоградстат.

- Чтобы борщ получился по-настоящему вкусным, стоит добавить в него еще несколько ингредиентов - болгарский перец, лавровый лист, петрушку и укроп, подавать можно со сметаной. Тогда цена борща немного возрастет, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Эксперты отмечают, что многие товары для «борщевого» набора выращивают в Волгоградской области: например, лук и морковь, свеклу и капусту.