«Напали вооруженные бандиты и ограбили»: под Волгоградом дальнобойщику грозит срок за ложный донос

45-летний дальнобойщик из Ростовской области ближайшие пару лет рискует провести в тюрьме за историю, которую он придумал, чтобы избежать наказания от работодателя: он заявил полицейским о вооруженных бандитах, ограбивших его. Инцидент произошел в конце ноября этого года на трассе в Волгоградской области недалеко от Калача-на-Дону.

- Он пояснил, что в тот день следовал по маршруту с грузом на автомашине «Скания Р-40» и сделал остановку. К нему подъехал без регистрационных знаков микроавтобус, стекла которого были затонированы, откуда вышли четверо людей в масках, один из которых был вооружен, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

«Бандиты» якобы украли видеорегистратор, телефон, запасные колеса и уехали. Ущерб составил 100 тысяч. Но после расследования полицейских и допроса дальнобойщика тот раскололся: на самом деле от потерял колеса компании-перевозчика и решил с помощью обмана уйти от возмещения компенсации. Ростовчанин может стать фигурантом уголовного дела по статье «Ложный донос».