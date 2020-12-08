Преподаватель волгоградского техникума за взятки может оказаться за решеткой на 12 лет

Красноармейский районный суд решит, какой срок получит заведующий отдела техникума Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надолго может сесть в тюрьму бывший заведующий отделом учебной и производственной практики и содействия трудоустройству Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций. Преподаватель попался на получении взяток, которые брал он не один. Так в октябре 2019 года вместе с исполняющим обязанности директора техника учащийся им дал 30 тысяч рублей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры. В обмен студент без прохождения обучения и проверки уровня знаний свидетельств об уровне квалификации по профессии «Помощник машиниста тепловоза» и «Помощник машиниста электровоза». По такой же схеме сообщники получили взятки от еще двух человек.

И еще заведующий отделом техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций помог студентке успешно закрыть сессию. На зачеты и экзамены приходить ей не пришлось, но заплатить преподавателю 23,5 тысячи рублей.

Теперь же мужчину ждет суд. Он полностью признал свою вину. За получение взяток группой лиц по предварительному сговору и мошенничество с использованием служебного положения бывший заведующий техникума может получить до 12 лет тюрьмы.