Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Преподаватель волгоградского техникума за взятки может оказаться за решеткой на 12 лет

За деньги он ставил студентам хорошие оценки и выдавал документы об уровне квалификации
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий
Красноармейский районный суд решит, какой срок получит заведующий отдела техникума

Красноармейский районный суд решит, какой срок получит заведующий отдела техникума

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Надолго может сесть в тюрьму бывший заведующий отделом учебной и производственной практики и содействия трудоустройству Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций. Преподаватель попался на получении взяток, которые брал он не один. Так в октябре 2019 года вместе с исполняющим обязанности директора техника учащийся им дал 30 тысяч рублей, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры. В обмен студент без прохождения обучения и проверки уровня знаний свидетельств об уровне квалификации по профессии «Помощник машиниста тепловоза» и «Помощник машиниста электровоза». По такой же схеме сообщники получили взятки от еще двух человек.

И еще заведующий отделом техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций помог студентке успешно закрыть сессию. На зачеты и экзамены приходить ей не пришлось, но заплатить преподавателю 23,5 тысячи рублей.

Теперь же мужчину ждет суд. Он полностью признал свою вину. За получение взяток группой лиц по предварительному сговору и мошенничество с использованием служебного положения бывший заведующий техникума может получить до 12 лет тюрьмы.

Криминал