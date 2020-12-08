От ВГТЗ до центра: в Волгограде отремонтируют 21 километр путей скоростного трамвая

Участок линии скоростного трамвая от станции «ВГТЗ» в Тракторозаводском районе Волгограда до улицы Землянской в Центральном длиной 21 километр приведут в порядок. У подрядчика немало работы, ведь в несколько этапов предстоит заменить почти три сотни опор с учетом обоих направлений движения. Сейчас работы ведутся на отрезке до остановки «Больница Ильича».

- Прямостоечные опоры, которые были установлены вдоль трамвайных путей более 30 лет назад, будут заменены на современные фланцевые. Они отличаются большей прочностью и удобством в обслуживании, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

В дальнейшем на щебеночный пласт уложат рельсошпальную решетку с использованием современных материалов, что позволит правильно распределить нагрузку на скоростные трамваи. В следующем году подрядная организация планирует завершить первый этап.