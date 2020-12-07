В Волгограде 8 декабря электричество отключат в четырех районах

Энергетики обещают вернуть свет до наступления темноты на улице Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде продолжаются отключения света в жилых домах. Они носят плановый характер. Но все равно доставляют неудобство горожанам. Специалисты не закончили ремонтные работы, несмотря на наступившие холода. Поэтому день за днем волгоградцы должны следить за графиком отключений, а то вдруг домашний адрес есть в списке. Во вторник, 8 декабря, в Волгограде свет отключат в четырех районах – в Краснооктябрьском, Ворошиловском, Советском и Кировском. Об этом «Комсомолке» рассказали в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград».

В Краснооктябрьском районе во вторник пройдет ремонт воздушных линий электропередач. Из-за этого без света с 9.00 до 17.00 останется частный сектор на следующих адресах: улица Планерная, 1-15 (нечетная сторона), 2-6 (четная сторона); улица Геническая, 1-7 (нечетная сторона); улица Алехина, 2-18 (четная сторона), 9-21 (нечетная сторона); улица 4-х Связистов, 11-15 (нечетная сторона); улица Краснофлотская, 9-15 (нечетная сторона), 20; улица Гвардейская, 1-21; улица Араратская, 2, 4, 4/1, 4/3, 4/4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/3, 10, 11, 11а; улица Богунская, 82; переулок 1-й Охотничий, 3/1, 5; улица 2-я Спортивная, 7, 7/1.

Электрики с 9.00 до 16.00 обесточат два СНТ в Ворошиловском районе – «Спартак» и «Прогресс».

В Кировском районе электричества не будет по всей улице Лавровой с 9.00 до 17.00.

В частном секторе Советского района жители не смогут воспользоваться электроприборами также весь день – с 9.00 до 17.00. Отключения электроэнергии пройдут на адресах: улица Производственная, 7; улица Академическая, 1, 1а, 2-6 (четная сторона), 16, 18, 20; улица Запрудная, 2, 3-15 (нечетная сторона); улица Институтская, 1, 2, 3, 4, 4а, 8; улица Новостроек, 2-9, 11-15 (нечетная сторона); улица Окружная, 1, 3; улица Калмыцкая, 1-8, 11; улица Песчаная, 15; улица Курская, 1, 3; улица Запрудная, 4, 13, 15; улица Одесская, 1-10; улица Астраханская, 1, 5, 11, 13, 2-10 (четная сторона); улица Московская, 1-11 (нечетная сторона), 2, 6, 10.