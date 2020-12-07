Суд в Волгограде закрыл игровую комнату из-за нарушения антикоронавирусных требований

Суд закрыл детскую игровую комнату, но только на 20 суток Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области постановлением губернатора не весь бизнес открылся после коронавирусного локдауна. Например, по-прежнему под запретом детские игровые комнаты. Но некоторые предприниматели стараются найти лазейки в ограничительных документах и выходят с карантина. Так в торгово-развлекательном центре «Европа Сити Молл» работала детская игровая комната «Интерактивный музей «Легоза». В конце ноября с проверкой нагрянули чиновники, полицейские и Роспотребнадзор. Визит ревизоров бесследно не прошел. Комнату закрыли, а административное дело направили в Центральный районный суд. Он принял решение закрыть комнату. Хотя представители предпринимателя оправдывали его, что площадка открылась не впервые, а после вынужденного простоя. Поэтому незачем было сообщат об этом в Роспотребнадзор. И вообще это не детская комната, а музей.

- Индивидуальный предприниматель, а также его представители утверждают, что «Интерактивный музей «Легоза» является музеем в «широком» понимании этого термина, а не детской игровой комнатой. Он также полагает, что в России под понятие «музей» могут подпадать совершенно неожиданные объекты: музей-квартира, музей-театр, может быть музей вин или шоколада, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Но ни ведомство, ни суд не разделили эту точку зрения. Нет доказательств, что в детской комнате хранят, изучают и представляют музейные предметы и коллекции. Плюс во время работы сотрудники не вели журнал термометрии. С этим предприниматель согласился, но уверял, что температуру тела посетителям все же измеряли. Только не записывали. Представили даже двух свидетелей - сотрудника «Легозы» и его близкого родственника. Как ни защищалась сторона предпринимателей, убедить суд не удалось. Он постановил закрыть детскую игровую комнату. Но не насовсем, а на 20 суток.