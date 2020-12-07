В Волгограде от коронавируса умер врач с 52-летним стажем

К сожалению, с каждым днем жертв коронавируса становится только больше. Продолжают погибать и врачи. Несчастье произошло в больнице №16 Волгограда. 6 декабря умер Михаил Стренадько. Опытному врачу было 77 лет. В этом медучреждении он начал работать с 1994 года врачом-терапевтом. А в последствии стал заведующим терапевтического отделения.

- Михаил Михайлович проявил себя высококвалифицированным специалистом, передавая свои знания и опыт молодым специалистам, - рассказали «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области. - Пользовался уважением в коллективе и заслуженной любовью больных.

У Михаила Стренадько врачебный стаж был 52 года. С начала пандемии коронавируса он ушел на самоизоляцию. Тем более больница №16 стала ковидным госпиталем.

В облздраве пока не называют официальную причину смерти Михаила Стренадько - сделать заключение предстоит специалистам после экспертиз. Однако известно, что перед смертью он лечился от коронавируса.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, близким, друзья и коллегам Михаила Стренадько.