31 декабря в Волгоградской области – выходной: парламентарии не стали возражать решению губернатора

31 декабря выпадает на четверг Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы получили день для подготовки к новогоднему застолью. 31 декабря в Волгоградской области – выходной. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров. С решением главы региона не стали спорить и областные парламентарии. Они также поддержали эту инициативу.

- Мы, конечно же, поддерживаем решение, принятое в интересах наших граждан, - об этом заявил председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин, слова которого приводит сайт регпарламента.

Напомним, предложение сделать последний день года выходным в Волгоградской области поступило от регионального совета профсоюзов. Решение губернатор Андрей Бочаров принял во время встречи с руководителем облсовпрофа Татьяной Гензе. 31 декабря – официальный выходной день в Волгоградской области. Жители спокойно смогут проводить старый год и встретить новый. Естественно, это решение распространяется не на всех. У полиции, медицины, спасателей, транспорта, магазинов выходных не бывает в принципе.