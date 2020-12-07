Погоня полиции со стрельбой за пьяным водителем под Волгоградом попала на видео

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Ни штрафы, ни страх разбиться самому или убить других не останавливает водителей от того, чтобы сесть за руль пьяным. За прошедшие субботу и воскресенье в Волгоградской области полицейские задержали 34 нетрезвых автомобилиста. А за одним нарушителем пришлось устраивать погоню со стрельбой. Ночью 5 декабря в Волжском сотрудники ГИБДД решили остановить «ВАЗ-2110». У машины почему-то был открыт багажник. Но водитель проигнорировал полицейских и постарался умчаться вдаль. За ним отправился наряд ДПС. «Десятка» грубо нарушала правила, выезжая на встречку. Погоня добралась уже до Ленинского района, где инспекторы решили применить табельное оружие. Выстрел вверх для предупреждения и два – по колесам. Погоня закончилась. Оказалось, что за рулем был 41-летний пьяный волжанин. На него оформили целый список протоколов о нарушениях правил.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, служебная проверка установила, что сотрудники полиции применили оружие на законных основаниях.

Вообще автомобилисты не стеснялись на выходных садиться пьяными за руль. Не обходилось без ДТП с их участием. В Тракторозаводском районе Волгограда водитель на «Ford Focus» влетел в «ВАЗ-2114». Приехавшие на место происшествия полицейские предложили виновнику аварии сделать тест на алкоголь, но тот отказался. А в Красноармейском районе 37-летний мужчина, будучи нетрезвым, каким-то образом припарковался на своей «Kia Rio» между жилым домом и деревом. Водитель разбил себе голову. Пьяным виновникам аварий грозит до двух лет тюрьмы. Ранее их привлекали к ответственности за езду после застолий.