В Волгограде на два дня закрыли 11-й лицей из-за массового заболевания школьников

Понедельник и вторник в 11-м лицее оказались неучебными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дополнительные выходные или время для лечения. В Волгограде закрыли лицей №11, где произошла вспышка заболевания энтеровируса. Но пустовать без учеников общеобразовательное учреждение будет только два дня. 7 и 8 декабря там проводится обработка всех поверхностей. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, дезинфекция является обязательной стандартной процедурой при возможном заражении вирусной инфекцией. Уверяют, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, облздрава и администрации Волгограда. 9-го числа в лицее №11 в Ворошиловском районе школьные занятия должны возобновиться.

Напомним, 4 декабря стало известно о массовом заболевании учеников энтеровирусной инфекцией. Родители 22 лицеистов вызывали на дом врачей. Дети чувствовали себя плохо. А два школьника оказались на больничной койке. В пятницу медики начали обследование всех учеников лицея №1. А Роспотребнадзор начал расследование.