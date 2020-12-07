На трассах Волгоградской области убрали последствия снегопада

Фото: Упрдор "Москва-Волгоград"

В выходные волгоградцы обрадовались снегу, который припорошил землю. Хоть не так сильно стал чувствоваться мороз. Но кому-то осадки все-таки доставили хлопот. Речь о дорожниках и автомобилистах. За субботу и воскресенье специалисты высыпали на трассы региона 146 тонн противогололедных материалов. На магистрали вышли 26 единиц техники, чтобы убрать последствия снегопада. Это 15 комбинированных дорожных машин, автогрейдеры, колесные тракторы, погрузчики. Как сообщили «КП-Волгоград» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, наибольшее число техники работало в Камышинском, Октябрьском, Суровикинском и Ленинском районах. Снега там было много.

Однако заторов из-за осадков нигде не возникло. Свободный проезд обеспечен по всем направлениям. Главное, чтобы автомобилисты соблюдали правила и не летели на скорости, чтобы на зимней трассе не устроить в ДТП.