На уровне предыдущей недели: волгоградцев продолжает валить ОРВИ

Не только коронавирус, но еще и ОРВИ поражает волгоградцев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Второй месяц в Волгоградской области жители повально подхватывает ОРВИ. Причем дети не так массово заражаются респираторными вирусами. Заболевают, в основном, взрослые. В целом в регионе пока неэпидемическая ситуация по ОРВИ и гриппу. На прошедшей календарной неделе на 10 тысяч человек приходились 73,7 случая заболевания, что составляет уровень предыдущей недели, сообщили «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора. Однако взрослые массово идут к участковым терапевтам с температурой, заложенностью носа и больным горлом. Среди них эпидпорог так и превышен в 2 раза. 65,5% от общего числа заболевших волгоградцев – это пациенты от 15 лет и старше, добавили в Роспотребнадзоре. Почему-то подростков решили отнести к категории взрослых.

Случаи гриппа в Волгоградской области лабораторно специалисты не зафиксировали. Поражают волгоградцев преимущественно риновирусы и парагрипп.

Более половины населения региона вакцинировались от гриппа. Прививку сделали 1 миллион 443 тысячи жителей.